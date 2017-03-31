Госсекретарь США рассказал о роли НАТО в отражении агрессии России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что НАТО является главным элементом, необходимым для отражения российской агрессии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Давайте я с самого начала внесу ясность: США всецело поддерживают существование НАТО, и этот альянс остается основой трансатлантической безопасности, — пояснил госсекретарь, выступая перед министрами иностранных дел блока. — Альянс имеет основополагающее значение для противодействия агитации и агрессии со стороны России, которая порой осуществляется с использованием насилия».

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Как отмечает агентство, тем самым Тиллерсон пытался успокоить членов альянса, заподозривших Вашингтон в намерении улучшить отношения с Москвой за их счет. Это ему удалось, и встреча прошла в позитивной атмосфере, подчеркивает Bloomberg.

При этом госсекретарь вновь напомнил странам-членам НАТО о необходимости соблюдать устав и отчислять на нужды обороны по два процента ВВП. На данный момент США фактически оплачивает 70 процентов всего бюджета альянса, и лишь пять стран НАТО тратят на оборону два процента или больше.