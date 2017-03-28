В Госдепе заявили о планах Тиллерсона добиться от стран НАТО повышения расходов

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон намерен добиваться от союзников по НАТО повышения оборонных расходов. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

По его словам, об этом пойдет речь на ближайшей министерской встрече альянса. «Первая цель, которую будет продвигать госсекретарь Тиллерсон, — заставить союзников возобновить свои обязательства путем повышения ресурсов на оборонные затраты НАТО», — цитирует собеседника агентство.

Он добавил, что пять государств-участников НАТО уже выполнили обязательства по повышению расходов на оборону до двух процентов от ВВП. Еще семь заявили о готовности соблюсти договоренность в ближайшее время. На остальные страны Вашингтон намерен оказывать «давление».

Материалы по теме Вам это не НАТО! Что стоит за словами Порошенко о вступлении в Североатлантический альянс

20 марта представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что среднесрочные финансовые планы Германии не предусматривают повышение расходов на оборону до двух процентов ВВП. Кроме того, он призвал «оставаться реалистами» в вопросе наращивания военных бюджетов.

18 марта президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Берлин якобы «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам», и отметил, что надо платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии».

По данным ТАСС, Тиллерсон также собирается довести до сведения партнеров, что у Трампа есть еще одна «прочная цель»: по мнению американского руководства, НАТО необходимо «расширить свою роль в борьбе с терроризмом».

Визит Тиллерсона в Брюссель для встречи с коллегами из стран-членов НАТО намечен на 31 марта.

Соединенные Штаты пополняют бюджет НАТО примерно на 70 процентов.