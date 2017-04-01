Очерк для детей про «жуткую власть большевитскую» на госсайте вызвал скандал

Трактовка событий, связанных с революцией 1917 года, на сайте «Российская символика», называющем себя «официальным государственным ресурсом», вызвала неоднозначную реакцию в сети из-за крайне резких эпитетов в адрес большевиков в статье для детей. При этом после депутатского запроса сайт прекратил работу.

В конце марта блогеры обратили внимание на материал «Очерк истории российского герба для детей», неназванный автор которого утверждал, в частности, что в 1917 году «революционеры или большевики» получили у врагов деньги и оружие и устроили революцию, разрушили армию, «лучших людей» «погубили или из России выгнали», «захватили власть, стали народ грабить, слабых обижать, все что было в России хорошего истреблять».

По мнению автора, большевики были «так жестоки, как никто и никогда нигде на свете не был». «Никого не щадили революционеры, убивали и детей, и женщин, и стариков, губили целые города, целые края, целые народы. Всех, кто сопротивлялся, кто хоть в чем-то им повиноваться не хотел, всех до единого истребили большевики», — считает он. «И воцарилась над нашей страной жуткая власть большевитская – власть беспощадная, власть кровавая. Как только большевики власть в России захватили, так стали они все менять, что было старого и хорошего — разрушать и по-своему, по-большевитски переделывать», — добавил автор (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Портал при этом позиционировал себя как «официальный государственный ресурс», контролируемый Геральдическим советом при президенте России и Минкомсвязи. На нем главным образом рассказывалось об официальной российской символике и ее истории.

Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин в пятницу, 31 марта, направил запросы генпрокурору России Юрию Чайке и главе Минкомсвязи Николаю Никифорову, предложив проверить материалы на сайте на предмет соответствия законодательству и дать оценку публикации. По его мнению, подобного рода тексты «служат цели возбуждения розни в обществе по признаку различия общественно-политических взглядов», что недопустимо на «интернет-портале, претендующем на звание официального органа Геральдического совета при президенте РФ».

По состоянию на момент публикации новости сайт «Российская символика» не работает — index-страница представляет собой пустой файл, а остальные страницы удалены. Кэш Google недоступен, однако копия страницы спорного материала, сохраненная в редакции «Ленты.ру» 30 марта, до удаления сайта, подтверждает правильность цитат, приведенных в сообщении и депутатских запросах Афонина.

Официальных комментариев по поводу того, что собой в действительности представлял сайт и каким государственным органом контролировался, пока не было высказано.