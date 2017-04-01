Всех арестованных по делу о теракте в Лондоне отпустили

Все 12 человек, ранее арестованные по делу о теракте в Лондоне, освобождены. Об этом сообщила полиция города.

По ее информации, в субботу, 1 апреля, был отпущен последний из подозреваемых. Как отмечается, 30-летний мужчина был задержан в Бирмингеме 26 марта. Его, как и 11 остальных арестованных по подозрению в причастности к нападению, сотрудники правоохранительных органов освободили без «каких-либо дальнейших действий».

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Полиция продолжает расследование атаки.

22 марта 52-летний Халид Масуд на автомобиле сбил людей на Вестминстерском мосту и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Террорист заколол его ножом и был убит другим стражем порядка. Жертвами теракта стали четыре человека, несколько десятков получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). При этом британские полицейские не нашли никаких доказательств связи исполнителя теракта с террористическими объединениями.