Посол рассказал об антироссийской деятельности Запада в Белоруссии

Посол России в Белоруссии Александр Суриков выразил беспокойство в связи с деятельностью западных стран на территории республики. Об этом он заявил в интервью агентству Sputnik, опубликованном в воскресенье, 2 апреля.

«Все, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, это все действия антироссийские. И мы понимаем, что следующие усилия будут направлены в Белоруссию, и они уже направлены», — заявил он.

При этом, по мнению Сурикова, страны Евросоюза «пока не в состоянии оторвать» Минск от Москвы. «Да и Белоруссия не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи. Есть пример Украины, есть пример Молдавии», — поделился посол.

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В качестве примера антироссийской деятельности дипломат отметил, что в Белоруссию «зачастили различные делегации». Он добавил, что Россия присматривается к происходящему и «работает на этом направлении».

В ходе интервью Суриков также затронул тему нефтегазового спора Москвы и Минска. Он выразил уверенность, что стороны в любом случае достигнут компромисса.

1 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что различные испытания обнаруживают хрупкость достижений Союзного государства. При этом он подчеркнул, что историческая память и взаимная поддержка всегда были для Москвы и Минска «выше любых меркантильных или тактических соображений».