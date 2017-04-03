Из-за взрыва гранаты в Днепропетровской области пострадали 16 человек

Пьяный мужчина взорвал гранату возле кафе в Днепропетровской области, 16 человек пострадали. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Инцидент произошел около кафе в поселке Знаменовка Новомосковского района. В полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний ранее не судимый житель одного из населенных пунктов Днепропетровской области.

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«Выяснилось, что молодой человек отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю возле помещения кафе», — сообщили в органах внутренних дел.

В начале марта полицейские изъяли взрывчатку в лагере радикалов, блокирующих железную дорогу в Луганской области.

В октябре 2016-го в Киеве дезертир подорвался на гранате. Согласно найденным при убитом документам, он в 2014 году был объявлен в розыск в Днепропетровской области за побег из воинской части.