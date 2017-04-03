Песков опроверг запрет ФСО на въезд Путина в зону ЧП в Петербурге

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Федеральная служба охраны (ФСО) не пустила президента России Владимира Путина в зону ЧП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 3 апреля.

«Нет. Это неправда», — сказал он.

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Ранее в понедельник в Twitter радиостанции «Коммерсантъ FM» появилось сообщение о том, что ФСО отказалась пустить российского лидера в зону теракта. В ведомстве якобы сослались на то, что здания и люки в месте ЧП пока не проверили сотрудники экстренных служб.

ЧП в петербургском метро произошло днем в понедельник. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены. Среди пострадавших есть дети.

По данным «Интерфакса», сработало самодельное взрывное устройство, не исключено, что оно было начинено поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.