Активисту Гальперину дали 15 суток

Оппозиционный активист Марк Гальперин получил 15 суток ареста за неповиновение полиции на несанкционированной акции, прошедшей 26 марта в центре Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Неповиновением, по словам Гальперина, сочли его отказ пройти с полицейскими во время митинга. «А дальше меня в толпе унесло по Тверской», — пояснил он.

Материалы по теме Центр образцового задержания Как прошло несанкционированное шествие в столице и других городах

Гальперин был задержан 1 апреля возле своего дома в подмосковном Реутове, сообщал портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитницу Аллу Фролову. «Выкрали из дома, а точнее из подъезда, в тот момент, когда я вышел на улицу», — писал в Facebook сам активист.

Непосредственно в день проведения акции его не задерживали.

Несанкционированные митинги против коррупции прошли 26 марта в Москве и других городах страны, некоторые акции были согласованы с властями. По данным столичной мэрии, которые приводило РИА Новости, в городе были задержаны около 600 человек.