Российские инспекторы осмотрят военные объекты в Великобритании

С 3 по 6 апреля российские инспекторы посетят военные объекты на территории Великобритании в рамках реализации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом РИА Новости сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Великобритании, а также информацию о запланированных Великобританией в период с 20 марта по 6 апреля 2017 года объединенных учениях "Воин" 17/1», — рассказал Рыжков.

Заявленная площадь района инспекции составляет около 18 тысяч квадратных километров. Проверка проводится для определения масштабов военной деятельности, о которой требуется уведомлять.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был введен в действие в ноябре 2011 года с целью развития механизмов международной безопасности и предотвращения военных конфликтов в зоне стран ОБСЕ.

Согласно этому документу, государства-участники на регулярной основе обмениваются информацией о развернутых военных силах и средствах, об оборонных расходах, а также о планировании в военной области. В частности, они уведомляют друг друга обо всех необычных видах военной деятельности, например о крупных учениях.