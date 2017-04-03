Кожемяко похвалил силовиков за работу по пресечению правонарушений

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко поблагодарил силовой блок за работу по профилактике преступлений и правонарушений. Его слова приводятся на сайте губернатора и правительства региона.

«В регионе непростая обстановка: идет громкий судебный процесс, вскрываются новые правонарушения. Безусловно, суд определит меру и адекватность наказания по каждому виду нарушений закона, разделив подозреваемых на тех, кто путем вывода государственных средств давал подряды и занимался личным обогащением и на тех, кто превысил должностные полномочия», — сказал Кожемяко, открывая координационное совещание.

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Губернатор добавил, что та работа, которую ведут сотрудники правоохранительных органов, должна были понятна жителям. «В области реализуются крупные инвестиционные проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, строительства и очень важно, чтобы все средства пошли по целевому назначению. Чтобы ничто не оправдывало финансовые нарушения, даже в тех случаях, когда преследуются благие намерения», — подчеркнул чиновник.

В сообщении на сайте также говорится, что особое внимание в Сахалинской области продолжат уделять контролю за прозрачностью системы государственных закупок — по итогам 2016 года принятые меры позволили сохранить для регионального бюджета более двух миллиардов рублей.

