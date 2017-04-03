Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин спровоцировал массовую драку во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Видео инцидента размещено на канале Terrence Concannon в YouTube.

Нападающий в третьем периоде провел силовой прием против защитника команды-соперника Зака Веренски. Американец получил травму и не смог продолжить встречу. После этого началась массовая драка, в ходе которой Овечкин разбил лицо канадскому форварду «Коламбуса» Джошу Андерсону.

Силовой прием россиянина будет отдельно рассмотрен лигой, форварду грозит дисквалификация. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона».