Панарин стал первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин был признан первой звездой недели. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Панарин отметился пятью заброшенным шайбами и одной результативной передачей в четырех встречах. Ставший второй звездой швед Маркус Юханссон из «Вашингтон Кэпиталс» забросил одну шайбу и отдал семь передач, занявший третье место голкипер «Эдмонтон Ойлерс» Кэм Тальбо помог своей команде одержать победу в трех матчах из трех, пропуская в среднем 1,66 шайбы за игру.

Результативные действия Панарина помогли «Чикаго» обеспечить себе первое место в Западной конференции НХЛ. Всего в активе 25-летнего россиянина 72 очка (29 шайб и 43 передачи) в 79 матчах регулярного чемпионата. В общей таблице лиги лидирует «Вашингтон».

1 апреля нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой марта в НХЛ. За месяц россиянин выходил на лед в 14 матчах и набрал 19 очков, забросив 11 шайб и сделав 8 голевых передач.