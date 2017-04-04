Сбитый с толку новозеландским путеводителем турист пожаловался властям

Австралийский турист заявил, что он был введен в заблуждение авторами новозеландского путеводителя и пожаловался властям. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает портал News.com.au.

Питер Чапман (Peter Chapman) из австралийского города Брисбен подал жалобу в Управление рекламных стандартов (ASA) Новой Зеландии. Турист отметил, что он и его друзья были сбиты с толку текстами из путеводителя по городу Пиктон на Южном острове. По этой причине они остались разочарованы поездкой, утверждает Чапман.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Путешественник, в частности, обратил внимание, что длина туристического маршрута Queen Charlotte Track в районе Пиктона составляет 71 километр, а не 70, как указано в справочнике.

Чапмана также смутили содержащиеся в путеводителе фразы о том, что Пиктон быстро набирает популярность среди жителей Новой Зеландии, что там одни из самых лучших погодных условий в стране и самые красивые во всем государстве водные пейзажи. По его словам, он не нашел доказательств этим утверждениям.

В ASA отказались удовлетворять жалобу Чапмана. Представители организации отметили, что в упомянутых выше выражениях есть элемент преувеличения. Однако эти фразы никоим образом не вводят туристов в заблуждение, отметили эксперты.

