Издан путеводитель по «космической России»

Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС) выпустила первый в стране путеводитель по местам, связанным с космической отраслью. Об этом в среду, 29 марта, пишет газета «Известия».

В справочник «По России космической» вошли 74 объекта в 36 регионах. В него включены космодромы Байконур (арендован Россией у Казахстана) и Восточный, Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Подмосковье, государственные музеи космонавтики.

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«Наш справочник — это скорее даже энциклопедия. Это первая такая серьезная кропотливая работа большого количества людей. За 60 лет с начала космической эры был накоплен интересный материал, который обобщает интерес к тематике», — рассказал президент АМКОС Владимир Джанибеков.

Кроме того, путеводитель включает в себя и режимные предприятия. Как отметили в АМКОС, они впервые достигли реальных договоренностей о посещении туристами закрытых объектов космической отрасли.

В частности, более 40 туроператоров получили разрешения на организацию поездок на космодромы Байконур и Восточный. При этом посещение Восточного возможно будет только после завершения его строительства и возведения необходимой инфраструктуры для приема посетителей.

Как пояснили в Роскосмосе, осмотреть экспозиции заводских музеев в большинстве случаев можно будет только в составе организованных групп по предварительной записи. Однако есть и исключения: так, побывать на научно-производственном предприятии «Звезда» в Подмосковье, где делают скафандры для космонавтов, теперь сможет любой желающий даже в одиночку.

В феврале стало известно, что билеты на первый в России многоразовый суборбитальный корабль для космического туризма оцениваются в 200-250 тысяч долларов на человека. Старт полетов намечен на 2020 год.

