Медведев утвердил требования к транспортной безопасности

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, сообщается на сайте правительства России.

Документ определяет «систему реализуемых мер, направленных на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства». В течение трех месяцев необходимо провести оценку уязвимости объектов метрополитена.

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Кроме того, согласно постановлению, в метро должны появиться мобильные группы быстрого реагирования.

Отмечается, что данные решения будут способствовать повышению эффективности системы противодействия терроризму.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 40 получили ранения. Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным Следственного комитета России, подрыв взрывного устройства совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.