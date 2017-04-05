Путин перечислил угрозы для безопасности в странах СНГ

Президент России Владимир Путин назвал попытки внешних сил влиять на внутриполитическую ситуацию в числе основных угроз для безопасности на пространстве СНГ. Соответствующее заявление он сделал в среду, 5 апреля, на встрече с руководителями органов безопасности стран Содружества, передает ТАСС.

«Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые, так или иначе, пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах», — отметил Путин, перечисляя стоящие перед членами СНГ вызовы. В числе главных угроз он также назвал терроризм.

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Обращаясь к участникам встречи, Путин подчеркнул, что перед ними стоят «очень сложные задачи, многообразные». «И мне очень приятно отметить, что сотрудничество налажено и эффективно развивается», — заключил российский президент.

Ранее в среду сообщалось, что Путин заявил о наличии террористической угрозы практически для всех государств СНГ. По его словам, «практически каждая» страна Содружества является потенциальным объектом для атаки террористов.

В понедельник, 3 апреля, произошел теракт в метро Санкт-Петербурга. В вагоне поезда на перегоне от «Сенной площади» к «Технологическому институту» сработало взрывное устройство. Число жертв теракта составляет 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

В 2016 году о ликвидации готовивших теракты групп отчитывались спецслужбы ряда стран СНГ. Так, в октябре в Алма-Ате были задержаны три человека, летом в результате спецопераций нейтрализованы террористы в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.