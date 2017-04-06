В Забайкалье убивший двух детей дачник получил пожизненный срок

Алексей Федосов, забивший до смерти двух детей, оказавшихся на его дачном участке, осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особо режима. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 6 апреля, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

«35-летний Алексей Федосов из-за незначительной ссоры с особой жестокостью убил двух малолетних детей, нанеся 12-летней девочке не менее шести ударов молотком по голове, а 10-летнему мальчику — не менее 15 ударов. Старший ребенок умер в больнице через несколько дней, младший погиб на месте происшествия», — рассказала представитель СКР.

Материалы по теме Чтобы не настиг злой срок Зачем пожизненно осужденный ангарский маньяк признается в новых убийствах

Сам Федосов утверждал, что не причастен к преступлению, а признательные показания на первом этапе следствия дал под пытками в полиции. Однако его вина доказана заключениями экспертов. Так, на рукоятке молотка, который он якобы не держал в руках, есть его отпечатки пальцев и генетический материал. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.

Преступление было совершено 30 августа 2016 года на территории дачного кооператива возле агрогордка «Опытный» в Черновском районе Читы.

В марте 2017 года к пожизненному лишению свободы был осужден бурятский маньяк «Гена-червяк», убивший пять человек и покушавшийся на еще двоих.