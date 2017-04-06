Путин оценил перспективы партнерства с Молдавией

Президент России Владимир Путин поздравил молдавского коллегу Игоря Додона с 25-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Кишиневом, отметив позитивный потенциал сотрудничества между государствами. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля в четверг, 6 апреля.

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«Уверен, что наметившаяся в последнее время активизация российско-молдавского политического диалога позволит существенно нарастить объемы двустороннего взаимодействия на всех направлениях, а в перспективе — выйти на уровень стратегического партнерства, принципы которого заложены в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам народов России и Молдавии и «идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности».

17 марта в рамках бизнес-конференции «Россия — Молдова: расширение делового сотрудничества», которая проходила в Москве, Додон заявил о начале нового этапа сотрудничества с Россией. Визит молдавского лидера в российскую столицу стал вторым с начала 2017 года.