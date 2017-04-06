Приостановлена деятельность портившей воздух в Советской Гавани компании

Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края приостановил перевалку угля, которую, нарушая природоохранное законодательство, вела компания «Ремсталь» на одном из причалов порта Советская Гавань. Об этом со ссылкой на информацию из суда сообщает «Интерфакс-Дальний Восток».

«Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на 20 суток в части перевалки угля энергетических марок по схеме “вагон-склад-судно», — сказали в суде.

Материалы дела об административном правонарушении в суд направило Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

Как выяснило управление Росприроднадзора, «Ремсталь» с нарушениями природоохранного законодательства накапливала уголь на причале в бухте Эгге залива Советская Гавань. По данным надзорного ведомства, была зафиксирована перегрузка угля с вагонов открытым способом. Для очистки угля компания использовала дробильные установки, однако разрешения на выброс вредных веществ у предприятия нет.

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Кроме того, на причале нет устройств для сбора и очистки сточных вод. Это нарушение подразумевает административную ответственность по части 1 статьи 8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану вод).

По словам главы Советско-Гаванского района Юрия Бухрякова, местные власти намерены требовать от компании соблюдения норм природоохранного законодательства. Сейчас ситуация находится под контролем, отметил он. «Предприятия должны работать, соблюдая все экологические требования. Как житель района, я против этого угля здесь, но как глава — не могу препятствовать предпринимательской деятельности», — сказа Бухряков.

Компания занимается перевалкой угля в порту Советская Гавань с начала 2017 года. Также «Ремсталь» реализует в порту проект строительства терминала по перевалке сжиженных углеводородов.