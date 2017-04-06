В Союзе пассажиров возмутились организацией перевозок в Петербурге после теракта

По всей видимости, в Санкт-Петербурге не было резервного плана перевозок на случай ЧП в метро, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Он отметил, что после произошедшего в подземке взрыва необходимо было задействовать дополнительный наземный транспорт в достаточном количестве. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Я до сих пор не понимаю, кто распорядился в Петербурге остановить движение по всему метро, по всем линиям, и с какой целью это было сделано. И, я думаю, что это надо проанализировать — было ли это решение необходимым или это была эмоциональная реакция какого-то не очень компетентного руководителя», — сказал Янков.

Глава Союза пассажиров пояснил, что резервный план — «это автобусы в массовом количестве, которые снимаются с маршрутов небольшой протяженности, и организуются маршруты перевозки параллельно линиям метрополитена». Одновременно с этим сотрудники ДПС должны были освободить трассы от других машин, добавил он. «Такого плана то ли в Петербурге не было, то ли он не был своевременно введен в действие», — сказал Янков.

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Глава Союза пассажиров напомнил, что после взрывов в Московском метрополитене в 2010 году подземка в целом продолжала работу.

3 апреля пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил в Twitter, что в этот день весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно. В петербургской администрации заявили, что вдоль линий метрополитена будут курсировать 150 автобусов. Однако, как пишет «Российская газета», наземного транспорта не хватало для сотен пассажиров, и люди были вынуждены идти пешком. Сообщалось, что в городе образовались пробки.

В метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», 3 апреля произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, имевший российское гражданство.