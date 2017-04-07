Минобороны направило в Пентагон ноту о прекращении работы горячей линии по Сирии

Министерство обороны России отправило по военно-дипломатическим каналам в Пентагон ноту о прекращении работы каналов горячей линии связи. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам генерала, «около часа назад в российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве». Ему официально была вручена нота о приостановке российской стороной с 00:00 субботы, 8 апреля, выполнения своих обязательств по Меморандуму о взаимопонимании о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии.

Материалы по теме По грани допустимого Какими могут быть последствия американского удара по Сирии

После нанесенного американцами удара крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат МИД России распространил заявление о приостановке действия меморандума. В ведомстве отметили, что призывают Совбез ООН провести чрезвычайное заседание по факту инцидента.

Авиаудар был нанесен в ночь на 7 апреля по приказу американского лидера Дональда Трампа. По данным губернатора сирийской провинции Хомс Таляля аль-Барази, погибли семь человек, в том числе двое гражданских лиц.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее агрессией в отношении суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.