Атмосфера Плутона оказалась холодной и неоднородной

Ученые из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США) с коллегами провели детальный анализ строения и состава атмосферы Плутона. Соответствующий препринт исследования направлен на публикацию в журнал Icarus и имеется в редакции «Ленты.ру».

В атмосфере карликовой планеты ученые обнаружили пять соединений (N2, CH4, C2H2, C2H4 и C2H6). Специалисты пришли к четырем основным выводам о строении и составе газовой оболочки Плутона.

Во-первых, температура верхних слоев атмосферы (на высоте 1710 километров) карликовой планеты составляет 65-68 кельвинов, что ниже, чем предполагалось ранее учеными. Во-вторых, гомопауза газовой оболочки Плутона расположена на высоте примерно 12 километров от его поверхности.

В-третьих, соединения C2H2, C2H4 и C2H6 распределены в атмосфере Плутона неоднородно. Так, специалисты заявили об обнаружении локальных максимумов концентраций С2Н4 на высоте 410 километров, С2Н2 — на высоте 320 километров и C2H6 — на высоте 260 километров. Для этих же соединений найдены локальные минимумы концентраций.

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В-четвертых, замутненность атмосферы Плутона, связанная с коэффициентом экстинкции, оказалась примерно пропорциональна содержащемуся в газовой оболочке азоту.

Проведенный специалистами анализ основан на данных, полученных научным инструментом Alice станции New Horizons, которая 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии от Плутона. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и его спутника Харона. Ранее ученые из Университета Порту и Лиссабонского университета (Португалия) рассчитали аномальное ускорение станции New Horizons, обусловленное тепловым излучением ее фрагментов.