Российские волейболистки выиграли юниорский чемпионат Европы

Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы для девушек не старше 18 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В финале соревнований команда Александра Карикова на тай-брейке обыграла итальянок со счетом 3:2 (18:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:10). Лучшими у россиянок стали Валерия Шевчук, которая принесла команде 15 очков, и Татьяна Кадочкина —13 очков.

В матче за бронзу сборная Белоруссии на тай-брейке обыграла команду Сербии (3:2).

Соревнования проходили в Нидерландах, в стартовом поединке на групповом этапе турнира Россия проиграла Италии (0:3).

Чемпионат Европы стал тренерским дебютом для двукратной чемпионки мира в составе сборной России Екатерины Гамовой, она вошла в штаб Карикова.