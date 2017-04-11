Названы регионы-лидеры по объемам закупок российского вооружения

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев назвал страны Азии лидерами по объемам закупки российского вооружения и военной техники в 2016 году. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает «Интерфакс».

«В структуре российского экспорта продукции военного назначения по регионам мира в 2016 году на первом месте Азия — 53 процента от общего годового объема, Африка — 42 процента, Северная и Южная Америка — три процента, Европа — два процента», — рассказал он.

По словам Шугаева, одно из важных направлений военно-технического сотрудничества — развитие комплексного послегарантийного обслуживания вооружений, а также создание и дооборудование сервисных технических центров на территории иностранного заказчика.

Агентство напомнило, что в марте президент России Владимир Путин заявил, что российская военная продукция поставляется в 52 страны, а портфель экспортных заказов сохраняется на уровне 50 миллиардов долларов.