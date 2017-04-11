Мопс сыграл всех героев «Теории большого взрыва» и стал любимцем соцсетей

Видео: Doug The Pug / Facebook

Мопс по прозвищу Даг снялся в пародийном ролике на сериал «Теория большого взрыва». Даг повторил образы всех главных героев — Шелдона Купера, Леонарда Хофстедтера, Пенни, Говарда Воловица, Раджеша Кутраппали и других персонажей. Ролик был снят на съемочной площадке сериала, в квартире физиков и на лестничной клетке, и опубликован в Facebook-аккаунте мопса.

Как рассказала Mashable Лейсли Мозье, хозяйка Дага, на съемки пса пригласили Warner Bros. Оказалось, что сотрудники компании являются фанатами животного, в Instagram которого регулярно появляются пародии на фильмы и сериалы. Мозье отметила, что Даг на съемочной площадке впервые. После съемок актеры сериала устроили фотосессию с Дагом.

A post shared by Jim Parsons (@therealjimparsons) on Apr 4, 2017 at 3:19pm PDT

Запись приобрела вирусную популярность. Только в Facebook менее чем за сутки она набрала свыше двух миллионов просмотров и свыше 40 тысяч репостов. В комментариях отмечают, что Даг неотразим во всех образах, кое-кто даже предложил хозяйке животного устроить реалити-шоу с его участием.

На профиль мопса в Facebook подписаны более 5,6 миллиона пользователей.