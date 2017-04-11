Трамп попросит крупнейшие компании США поучаствовать в национальной перестройке

Президент США Дональд Трамп во вторник встретится с главами двадцати крупнейших американских компаний в рамках проекта по сбору триллиона долларов на инфраструктурные программы. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.

У главы государства, в частности, запланирована встреча с представителями General Motors, IBM и Wal-Mart Stores.

В своей предвыборной программе «национальной перестройки» Трамп пообещал направить триллион долларов частных и государственных инвестиций на починку мостов, развитие электросетей и широкополосного интернета. Кроме того, деньги пойдут на модернизацию аэропортов, и возможно, обновление больниц для ветеранов. Также в планах 45-го президента США значится налоговая реформа, которая видится ему в упрощении системы сборов с доходов и введение новых правил, стимулирующих перенос производства в США.

Реализация программы, по словам Трампа, позволит создать несколько миллионов новых рабочих мест. В начале марта Трамп заявил, что капитализация фондового рынка с момента его избрания выросла на 3,12 триллиона долларов, а потребительская уверенность достигла максимума за последние 15 лет.