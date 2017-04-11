Светлана Дель отпущена под подписку о невыезде

Зеленоградка Светлана Дель, задержанная утром во вторник, 11 апреля, в рамках расследования уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

«По данным уголовного дела, с апреля 2015 года по 10 января 2017 года женщина, являясь опекуном несовершеннолетних приемных детей, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по их воспитанию: не принимала участия в их жизни, пренебрежительно, грубо и оскорбительно относилась к ним, не заботилась об их здоровье, и даже допускала в общении с детьми оскорбительные выражения. Также она неоднократно жестоко обращалась с приемными детьми», — рассказал Александр Князев, официальный представитель ГУ МВД России по Москве.

Представитель столичной полиции сообщил, что по перечисленным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (статья 156 УК РФ). Следствие ведет отдел дознания ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково. С подозреваемой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод намерен направить в правоохранительные органы запрос, чтобы получить разъяснения в связи с задержанием Дель. Об этом он заявил Национальной службе новостей (НСН). «Я считаю, что здесь требуется дополнительная проверка и уполномоченного по правам человека, и уполномоченного по защите прав детей», — сказал Брод.

О том, что во вторник утром сотрудники полиции задержали Светлану Дель, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

В феврале сообщалось, что Светлана Дель подала в суд на сотрудников полиции и чиновников органов опеки, изъявших у нее детей. Однако, по словам источника в правоохранительных органах, в конце февраля она отозвала все иски.