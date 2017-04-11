Новгородский губернатор взялся за региональные НКО

Формирование городской среды без участия гражданского общества невозможно, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на круглом столе «Вечевой колокол», посвященном сотрудничеству властей и местных НКО. Его слова приводит газета «Взгляд».

«Городскую среду без граждан развивать нельзя, — сказал он. — Кроме того, очень важно взаимодействие с федеральной Общественной палатой, которая в своем обновленном виде становится настоящей всероссийской площадкой для обсуждения и воплощения общественных инициатив».

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Член Общественной палаты (ОП) Валерий Фадеев в свою очередь отметил, что в России наблюдается «бум волонтерства, благотворительности, активизма». При этом, по его словам, существует определенная дистанция между властью и активистами.

«Причины разные: и недоверие друг к другу, и некое политиканство, и бюрократические преграды. Эту дистанцию надо сокращать, потому что только вместе можно добиться серьезных результатов», — резюмировал он.

В мероприятии приняли участие более 150 активистов со всей Новгородской области, отмечает издание.

