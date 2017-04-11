Продюсер пошутил о решении Самойловой исполнить на «Евровидении» песню «Путана»

Видео: @radioromashka / Twitter

Певица Юлия Самойлова, заявленная как участница музыкального конкурса «Евровидение-2017» от России, побывала на утреннем шоу «STARПерцы» «Нового Радио». Вместе с ведущими она исполнила композицию Олега Газманова «Путана».

Ролик появился в Instagram радиостанции, его выложил на своей странице в Twitter и продюсер радио Роман Емельянов. «Юля Самойлова решила изменить песню для выступления на "Евровидении" в Украине», — подписал он свой пост.

Самойлова должна выступить на соревновании с песней Flame Is Burning. В марте Служба безопасности Украины закрыла певице въезд на территорию государства за посещение Крыма. Из-за запрета исполнительница не сможет приехать на «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве в мае.

Одно из требований к композициям, исполняемым на «Евровидении», — ее коммерческий релиз должен состояться не ранее 1 сентября предыдущего года. По этому правилу песню Газманова Самойловой на конкурсе исполнить не удастся.