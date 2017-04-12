Число выданных потребкредитов в России выросло на 22 процента

Число выданных потребительских кредитов в России в январе-феврале 2017-го выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 процента — почти до двух миллионов единиц. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В феврале средний размер потребительского кредита равнялся 132,6 тысячи рублей, что на 10 процентов больше, чем в декабре 2016 года.

В начале нынешнего года средний размер выдаваемых потребкредитов начал увеличиваться, отметили в НБКИ. В то же время банкам сложно наращивать выдачу ссуд, так как число «хороших» заемщиков сокращается из-за сложной экономической ситуации.

«Ближайшие месяцы покажут, насколько долгосрочным окажется тренд по увеличению активности банков в сегменте розничного кредитования», — отметил гендиректор бюро Александр Викулин.

Общий объем новых кредитов, выданных банками в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей.