В сети отпраздновали День космонавтики и сравнили Гагарина с богом

Пользователи сети отметили День космонавтики и почтили память легендарного советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. В Twitter начали появляться тысячи фотографий и роликов, посвященных первому человеку, совершившему полет в космос. «12 апреля празднуется День космонавтики. Именно в этот день Юрий Гагарин стал первым человеком, который свалил с этой планеты», — объявили они.

Особенно сильно вдохновленные праздником пользователи принялись сравнивать Гагарина с богом. «В будущем у человека будет один бог — Юрий Гагарин, открывший человечеству бесконечность. А все церкви и мечети перестроим в космодромы», — уверенно заявил один из них.

— недруги за бугром (@Lndcalling) 12 апреля 2017, 07:40

«Юрий Гагарин показал, что человек не создан для того, чтобы стоять раком и бубнить заклинания. Прости, Юра, но мы все потеряли», — начал сокрушаться другой.

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Некоторые принялись публиковать тематические шутки, посвященные Гагарину и полетам в космос. «12 апреля. Юрий Гагарин: полетел в космос. Ты: заправил штанину в носок», — посмеялся юзер с ником Maxim Tot.

12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. Спустя 108 минут первого космического полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. В итоге 12 апреля получило статус праздника — Дня космонавтики.