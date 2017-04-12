Девять миллионов рублей в рамках гособоронзаказа похитили по утерянному паспорту

Потерянный воронежцем паспорт помог неизвестным создать фирму-однодневку и получить 8,9 миллиона рублей по гособоронзаказу, которые на следующий день бесследно исчезли на счетах неустановленных лиц. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В январе и июне 2016 года на расчетный счет ООО "Элитстиль" в рамках исполнения государственного оборонного заказа двумя переводами перечислены денежные средства в общей сумме 8,9 миллиона рублей. Буквально на следующий день после их поступления (...) они были перечислены под отчет неустановленным физическим лицам», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что никакие работы и договоры в рамках государственного оборонного заказа организацией выполнены не были, а установить местонахождение ее органов управления и документации оказалось невозможно. «В ходе проверки учредитель юридического лица пояснил, что в июле 2015 года, когда было создано ООО "Элитстиль", он терял паспорт, однако в правоохранительные органы обращаться не стал, так как через некоторое время паспорт ему подбросили неизвестные лица», — отмечается в сообщении.

По словам учредителя, никакую деятельность в «Элитстиле» он не вел и о существовании компании узнал лишь от прокуратуры. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ («Создание юридического лица через подставных лиц»).