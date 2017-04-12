Фанаты «Краснодара» заявили о запрете на посвященный теракту в Петербурге баннер

Руководство «Краснодара» запретило болельщикам проносить на стадион баннер, посвященный памяти жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель объединения фанатов горожан «Южная Гвардия» Павел Корчагин.

Черное полотно с датой взрыва и надписью «Санкт-Петербург. Скорбим» должен был появиться на трибунах стадиона «Краснодар» во время матча 22-го тура чемпионата против ЦСКА. По словам Корчагина, запрет на баннер без объяснения причин наложили «люди, отвечающие в клубе за работу с болельщиками».

В отделе по работе с поклонниками «Краснодара» и пресс-службе клуба на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать случившееся ответили отказом.

Встреча с ЦСКА состоялась в воскресенье, 9 апреля, и завершилась со счетом 1:1.

3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.