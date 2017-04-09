ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче РФПЛ

«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче 22-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте счет открыл форвард хозяев Федор Смолов, реализовавший пенальти. На 76-й минуте счет сравнял хавбек армейцев Понтус Вернблум.

Таким образом, ЦСКА набрал 43 очка и вышел на второе место РФПЛ, на восемь баллов отставая от лидирующего «Спартака». Красно-белые ранее в воскресенье обыграли «Уфу» на выезде.

В активе «Краснодара» стало 35 баллов, команда осталась на четвертом месте в РФПЛ.