Спорт
 

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче РФПЛ

Перейти в «Мою Ленту»

«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче 22-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте счет открыл форвард хозяев Федор Смолов, реализовавший пенальти. На 76-й минуте счет сравнял хавбек армейцев Понтус Вернблум.

Таким образом, ЦСКА набрал 43 очка и вышел на второе место РФПЛ, на восемь баллов отставая от лидирующего «Спартака». Красно-белые ранее в воскресенье обыграли «Уфу» на выезде.

В активе «Краснодара» стало 35 баллов, команда осталась на четвертом месте в РФПЛ.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Спартак» обыграл «Уфу»
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на стадионе «Петровский»
Президент РФПЛ призвал европейцев не беспокоиться о безопасности на ЧМ-2018
Последние новости
Журналисты назвали имя стокгольмского террориста
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче РФПЛ
Киевские власти предложили вывозить столичный мусор в Чернобыль
Неизвестный напал с ножом на курсантку МВД в Москве
Остановленный за грубое вождение водитель порезал полицейского в Сочи
Надышавшиеся испарениями на учениях в Латвии солдаты из США попали в больницу
Трамп задумал ввести новые санкции против России из-за поддержки Дамаска
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
12:01 Сегодня

Сколько волка ни Кормье

38-летний Даниэль Кормье задушил Энтони Джонсона в бою-реванше
17:14 Сегодня

Представители российского МВД проиграли японцам в финале турнира по дзюдо

23:17 3 апреля 2017

НХЛ объявила о пропуске игроками лиги Олимпиады 2018 года

14:15 Сегодня

Стали известны все участники плей-офф НХЛ

Спорт
 — 
01:46 8 апреля 2017
Сергей Устюгов

За всю братию

Станет ли схватка с Нортугом венцом суперсезона Устюгова
13:26 3 апреля 2017

Боярский посчитал слова Дзюбы о кривоногих пузатых болельщиках мужским мнением

16:04 Сегодня

«Спартак» обыграл «Уфу»

10:57 Сегодня

Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл Гран-при Китая

Спорт
 — 
14:51 31 марта 2017
Евгений Плющенко

«Я уже наелся»

Как Евгений Плющенко пресытился спортом и окончательно завершил карьеру
17:30 2 апреля 2017

ARD рассказал об отказе МОК и WADA изучать положительные допинг-пробы ямайцев

12:37 Сегодня

Овечкин травмировал соперника силовым приемом в матче НХЛ

09:28 Сегодня

Кормье задушил Джонсона и отстоял титул чемпиона UFC

Россия
Интернета.нет
Много ли потеряют россияне после отключения от глобальной сети
Ждет тебя казенный том
Что читают и как проводят время арестованные крупные российские чиновники
Прокуратура проверит информацию об изъятии шести детей у глухонемой женщины
Шесть пассажиров столкнувшегося с электричкой поезда направлены в клиники Минска
Путин выразил соболезнования Египту в связи с терактом в Танте
Милонов предложил проверять сексуальную вменяемость учителей
Назван размер компенсаций для пострадавших в аварии на железной дороге в Москве
Все материалы
Мир
Демонстративный бросок «Томагавка»
Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Кровь на Вербное воскресенье
Террористы атаковали церкви египетских православных христиан-коптов
Путин и Роухани осудили действия США в Сирии
Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому
«Исламское государство» взяло ответственность за атаки на церкви в Египте
Неизвестный на автомобиле протаранил здание ратуши немецкого города Ферден
Все материалы
Бывший СССР
Раймонд Вейонис и Петр ПорошенкоЛюби друзи
С чем вернулся Порошенко из прибалтийского вояжа
Украинцы обвалили сайт выдачи загранпаспортов
Мужчина, живущий в девятиэтажном аварийном доме на улице Октябрьская в городе Цхинвал, смотрит через отверстие от танкового снаряда попавшего по время войны в соседнюю квартируЦхинвал перед выбором
С чем идет на избирательные участки Южная Осетия
Всемирный банк отчитал Киев за медлительность и неэффективность
В ЛНР рассказали о переброске в Донбасс снайперш из Польши и Прибалтики
В ДНР сообщили о прибытии в Мариуполь «исламского батальона» ВСУ
Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год
Все материалы
Финансы
Алексей Викулович МорозовВечный актив Морозовых
Как «гаражная экономика» старообрядцев лечила Российскую империю
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть
У европейцев обнаружили старую валюту на 15 миллиардов евро
Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту
Новак отказался связывать рост цен на нефть с ударом США по Сирии
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Минтранс нашел способ стимулировать развитие аэротакси
Ткачев раскритиковал выводы Роскачества о помидорах
Аэропорт «Норильск» обратился в прокуратуру из-за действий авиакомпании «Сибирь»
Спрос на товары российского производства вырос в полтора раза
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Александр Мамут приобрел сеть «Формула кино»
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
Следователи начали проверку по факту столкновения поездов в Москве
Ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
19-летнего иркутянина заподозрили в оскорблении чувств верующих в соцсети
Бельгия объяснила приостановку воздушных операций в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Умер космонавт Георгий Гречко
Георгия Гречко похоронят на Аллее космонавтов на Троекуровском кладбище
Из Mass Effect: Andromeda убрали «мертвые глаза»
Взрывное столкновение звезд показали в видеоролике
Все материалы
Спорт
Сколько волка ни Кормье
38-летний Даниэль Кормье задушил Энтони Джонсона в бою-реванше
Сергей УстюговЗа всю братию
Станет ли схватка с Нортугом венцом суперсезона Устюгова
Евгения МедведеваМедвежья заслуга
Как сложился для российских фигуристов предолимпийский сезон
Представители российского МВД проиграли японцам в финале турнира по дзюдо
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче РФПЛ
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
«Спартак» обыграл «Уфу»
Все материалы
Культура
«Два огромных диких глаза глядят на меня»
Как приручить ястреба-тетеревятника
«Эта роль была создана для Арнольда»
Кто снял Шварценеггера в роли человека, похожего на Виталия Калоева
Жан-Филипп Арру-Виньо«Родители все больше боятся говорить "нет" своим детям»
Жан-Филипп Арру-Виньо о том, как в XXI веке поменялись отношения внутри семьи
Умер автор песни «Город золотой»
Место возле папаши
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Времени первых» до «Последствий»
Замдиректора музея «Петергоф» отправили под домашний арест за растрату
Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче
Все материалы
Интернет и СМИ
Косяк за косяком
Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Кадр из видео «Исламского государства».Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
Charlie Hebdo показал карикатуру на Трампа
Филиппинская клиника предложила сделать обрезание когтями Росомахи
Американец решил набрать 18 миллионов репостов ради годового запаса курицы
Daily Mail удалила статью о плане США организовать химическую атаку в Сирии
Все материалы
Ценности
Терпение и труд
Автомобили для рабочего класса по немыслимым ценам
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Рианна создала гламурные украшения для Сhopard
Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар
Kenzo нарядил нигерийскую молодежь в одежду из новой коллекции
Reebok Classic выпустил кроссовки для музыкальных фестивалей
Peuterey Х Vespa показали коллекцию-унисекс
Все материалы
Путешествия
Дальний восторг
Почему Приморье скоро станет туристическим хитом
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
Отпуск по отходу от ребенка
Почему нужно оставить ребенка бабушке и уехать отдохнуть
В Европе запустили Polaroid-туры
Для туристов в России организуют «Атомные выходные» с посещением храма
Директор турагентства обманула клиентов на полтора миллиона рублей
Американская авиакомпания сняла музыканта с рейса из-за виолончели
Все материалы
Из жизни
Какая нелепая смерть
Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Все мы немножко лошади
Гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Борцы с педофилами испортили выходные невиновному британцу
Джордж Клуни переселил соседей в отель на время ремонта в своем особняке
Я скажу тебе нет!
Где и почему запрещают носить усы и бороду
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
Все материалы
Советские машины знаменитостей
Семь автомобилей из СССР, которые любят известные люди нашего времени
Самые-самые трехдверные внедорожники
Очень маленькие автомобили для настоящего оффроуда
Самые новые старые автомобили
10 старых машин, ради которых хочется продать новые
Очень быстрые грузовики
7 тягачей, которые побили все рекорды скорости
ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили
Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
«Мерседес» изменил S-Классу интерьер и добавил автопилот
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы