Московский «Спартак» обыграл «Уфу» в 22-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 9 апреля, в Уфе и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч на 38-й минуте забил капитан красно-белых Денис Глушаков. На 56-й минуте Квинси Промес реализовал первый для «Спартака» в сезоне пенальти. На 62-й минуте 11-метровый удар был назначен в ворота красно-белых, но с ударом Кеинде Фатая справился голкипер Артем Ребров.

На 85-й минуте хозяева сократили разрыв в счете после точного удара Ивана Облякова, но в добавленное арбитром время вышедший на замену Лоренцо Мельгарехо восстановил преимущество москвичей в два мяча — 3:1.

Таким образом, «Спартак» набрал 51 очко и на восемь баллов оторвался от идущего вторым «Зенита». В активе ЦСКА 42 очка и игра в запасе. В воскресенье армейцы сыграют на выезде с «Краснодаром».