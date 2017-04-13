Губернатор Меркушин обвинил журналиста «Би-би-си» в пустых трибунах на ОИ в Сочи

Губернатор Самарской области Николай Меркушин обвинил корреспондента «Би-би-си» в том, что тысячи иностранных болельщиков не поехали на зимние Олимпийские игры-2014 в Сочи. Слова Меркушина приводит Русская служба «Би-би-си».

«У нас дважды успел побывать корреспондент "Би-би-си". Тот, который перед Олимпиадой в Сочи опубликовал материал по поводу туалетов в гостиницах. После этого материала по разным оценкам от 20 до 50 тысяч любителей спорта решили не ехать в Россию на Игры, то есть он хитро и подло подставил нас», — сказал Меркушин.

По словам чиновника, многие российские регионы, включая Самарскую область, отправляли на Игры по 600-800 человек, чтобы заполнить арены.

Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. К соревнованиям было возведено множество спортивных сооружений. Затраты на подготовку города к Олимпиаде, по данным Счетной палаты, составили 324,9 миллиарда рублей.