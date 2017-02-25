Министр спорта России прокомментировал заявление WADA о докладе Макларена

Министерство спорта России согласно с выводами Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недостаточности доказательств вины россиян в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков. Его слова приводит ТАСС.

«WADA все сказало в своем обращении. И в принципе мы согласны с формулировками. Мы продолжаем работать с организацией над восстановлением российского антидопингового агентства (РУСАДА) и приведением его в соответствие с кодексом WADA», — сказал Колобков.

Ранее в субботу генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил о том, что WADA признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством канадского юриста Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря 2016 года. В ней сообщалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени.