Футболисту сломали нос в драке студенческих команд из Екатеринбурга и Грозного

В матче Национальной студенческой футбольной лиги между командами Уральского федерального университета (УрФУ) из Екатеринбурга и Чеченского государственного университета (ЧГУ) из Грозного произошла массовая драка. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Во втором тайме при счете 1:1 в один из моментов встречи возник словесный конфликт между игроками, который перерос в потасовку. Игрок УрФУ Александр Тарасов получил перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Судья принял решение прекратить встречу.