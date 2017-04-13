В Госдепе рассказали об оценке Путиным и Тиллерсоном уровня доверия

Государственный департамент США считает, что президент России Владимир Путин и госсекретарь Рекс Тиллерсон на встрече в среду, 12 апреля, отметили низкий уровень доверия между двумя странами и решили его восстанавливать. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам исполняющий обязанности официального представителя Госдепа Марк Тонер.

«На встрече с президентом Путиным они прошли по истории того, почему мы дошли до этого. Они оба старались понять лучше, почему каждая страна раздражена в отношении другой страны в некоторых областях», — рассказал он.

Материалы по теме Игра на повышение О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым

«В конце концов они могли признать, что есть понимание того, что есть путь для двух стран найти возможности, пути для восстановления какой-то части этого доверия», — добавил Тонер.

Он отметил, что идея рабочей группы, которую договорились создать Тиллерсон и глава российского МИД Сергей Лавров, — работать в направлении этих возможностей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что общение Путина с Тиллерсоном было конструктивным. «Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся», — сказал он.

По итогам переговоров госсекретарь сделал заявление, что Москва и Вашингтон обязаны сделать все для приостановки деградации в двусторонних отношениях. Лавров согласился с американским коллегой, добавив, что «для преодоления барьеров нужны усилия».