Косачев нашел в США помеху для дружбы Трампа с Россией

Антироссийские настроения в США мешают президенту страны Дональду Трампу налаживать отношения с Москвой. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает РИА Новости в четверг, 13 апреля.

«В США сейчас по поводу России царит без преувеличения истерия. И президент США совершенно очевидно ограничен в своих попытках нормализовать отношения с нашей страной — ему просто не дают этого делать», — отметил Косачев на встрече с лидером японской партии «Синто Дайти», бывшим депутатом парламента Японии Мунэо Судзуки.

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Он добавил, что от переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном «никто не ожидал прорыва». «Я думаю, что никто не пытался предлагать друг другу так называемые большие сделки», — сказал глава комитета Совфеда.

По мнению Косачева, стороны намерены «двигаться вперед тактикой малых шагов, постепенно нащупывая те области сотрудничества, где мы действительно можем друг с другом взаимодействовать».

Встреча президента России Владимира Путина с Тиллерсоном и Лавровым состоялась 12 апреля в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал общение президента с госсекретарем США конструктивным.

По итогам переговоров Тиллерсон заявил, что Москва и Вашингтон обязаны сделать все для приостановки деградации в двусторонних отношениях. Лавров поддержал заявление, подчеркнув, что «для преодоления барьеров нужны усилия».