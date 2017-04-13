Госдеп заявил о восстановлении механизма предотвращения инцидентов в Сирии

Механизм предотвращения конфликтов между военными США и России, который после удара американскими крылатыми ракетами по сирийской военной базе был приостановлен российской стороной, сейчас восстановлен и действует. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал журналистам исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента Марк Тонер.

Материалы по теме Прощание с иллюзией Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией

«Не могу сказать, как он изменился, но, насколько я понимаю, он действует», — отметил он. При этом на уточнение, что Россия ранее приостанавливала этот механизм, Тонер ответил: «Он был восстановлен».

«Мы считаем этот канал для предотвращения конфликтов очень важным, потому что он позволяет создать условия, при которых ни наши, ни российские пилоты не будут подвергать друг друга опасности без необходимости, когда мы осуществляем свои военные миссии в этом регионе», — отметил Тонер.

12 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в которых участвовал президент Владимир Путин, сообщил, что глава государства заявил о готовности вернуться к совместному с США применению меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.