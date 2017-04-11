Силовые структуры
 

Минобороны России сочло действия США в Сирии способствующими активизации ИГ

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с иранским коллегой Хосейном Дехганом ситуацию в Сирии после удара США по авиабазе Шайрат, используемой правительственными войсками. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщается в пресс-релизе российского ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Главы министерств назвали действия Вашингтона противоречащими международному праву и способствующими активизации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Кроме того, Шойгу и Дехган обсудили координацию в Сирии по противодействию терроризму.

В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар 59 крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат. Обстрел был произведен после сообщений оппозиции о том, что лояльные лидеру Сирии Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

После атаки на авиабазу Россия приостановила действие заключенного в 2015 году меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

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