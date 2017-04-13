Отель выполнил сделанное в шутку пожелание постояльца

Отель в городе Килкенни на востоке Ирландии выполнил просьбу одного из своих постояльцев, сделанную им в шутку. Об этом путешественник Дэниел Бакли (Daniel Buckley) написал на своей странице в Facebook.

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Как рассказал ирландец, при бронировании места в гостинице Pembroke он написал на сайте заведения, что хочет фотографию американского актера Кристофера Уокена в роли одного из героев фильма «Криминальное чтиво».

При этом снимок должен быть в рамочке и желательно с автографом, отметил Бакли. Ирландец, пояснил, что его отец был ассистентом Уокена во время съемок этого фильма и что это стало величайшим достижением в его жизни. По словам мужчины, он хотел бы какое-нибудь напоминание о данном факте.

Позднее Бакли признался, что выдумал данную историю ради шутки, уточняет издание Irish Mirror. Однако отель выполнил его просьбу. Как рассказала менеджер Pembroke по имени Кортни (Courtney), фото Уокена она нашла в интернете, а подпись актера скопировала одна из ее коллег.

В «Криминальном чтиве» Уокен снялся в эпизодической роли военного.