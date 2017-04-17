Узбекские пограничники застрелили напавшего на них пастуха из Таджикистана

Узбекские пограничники застрелили напавшего на них пастуха — гражданина Таджикистана. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает портал «ЦентрАзия» со ссылкой на Комитет по охране государственной границы Службы национальной безопасности Узбекистана.

По информации ведомства, вечером 15 апреля из Таджикистана в Сурхандарьинскую область Узбекистана перешло стадо коров. Когда пограничники попытались прогнать животных обратно, к военнослужащим со стороны соседней республики приблизились неизвестные лица. Они, как подчеркнули в Комитете по охране госграницы, «не подчинились требованию пограничного наряда возвратиться на территорию Таджикистана и напали с использованием ножа и палки на военнослужащих Узбекистана».

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В ответ пограничный наряд «в целях обеспечения собственной безопасности, отражения нападения и недопущения захвата оружия» применил оружие на поражение. В результате чего один из нарушителей, гражданин Таджикистана Аслиддин Шоимов, скончался на месте от полученных ран, двое других скрылись на сопредельной территории.

На рубежах стран Средней Азии зачастую происходят пограничные инциденты. В августе 2016-го сотрудники МВД Узбекистана высадились с вертолета Ми-8 на спорный участок границы с Киргизией возле горы Унгар-Тоо.

В январе того же года в результате инцидента на границе Узбекистана и Киргизии был ранен один человек. Узбекский пограничный отряд применил оружие против граждан соседней республики, которые попытались чинить расположенную у границы водопроводную трубу.