В Японии удвоят численность женщин в вооруженных силах

Минобороны Японии намерено удвоить численность женщин в вооруженных силах страны. Об этом, как передает ТАСС, объявила во вторник, 18 апреля, на пресс- конференции в Токио глава ведомства Томоми Инада.

По ее словам, доля женщин среди личного состава будет доведена примерно до 12 процентов. Будут отменены ограничения на набор женщин в танковые, разведывательные, пехотные и парашютно-десантные подразделения. «Мы стремимся к построению привлекательных Сил самообороны, соответствующих нынешней эпохе, — подчеркнула министр.

До этого в японских вооруженных силах разрешили набор женщин в боевые подразделения ВМС и ВВС. Они пилотируют истребители, в 2016 году впервые в истории страны женщину назначили командиром ракетного корабля. Ограничения пока остаются в спецвойсках, имеющих отношение к радиоактивным материалам. Также они распространяются на службу на подводных лодках, где женщинам трудно обустроить отдельные помещения.

В подразделения, имеющие отношение к непосредственным боевым действиям, ранее было разрешено принимать только мужчин. В 1993 году ограничения были в значительной степени отменены, и впоследствии неоднократно смягчались.

На конец прошлого года в Силах самообороны Японии служили около 14 тысяч женщин — более шести процентов численности. Войска в стране набираются на добровольной основе.