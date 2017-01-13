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Япония показала бронетранспортер для защиты от вторжения на спорные острова

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Министерство обороны Японии провело демонстрационный показ прототипа нового колесного бронетранспортера, предназначенного для «противодействия вторжению на острова». Об этом пишет Defense News.

Проект «усовершенствованной колесной бронемашины» — Wheeled Armoured Vehicle (Improved) — запущен, чтобы создать замену для бронетранспортеров «тип 96», принятых на вооружении Сил самообороны Японии в 1996 году.

Минобороны Японии видит эту машину частью новой стратегии развития в сценарии «противодействия вторжению на острова», связанном с так называемой «переориентацией на сдерживание в южном направлении». Эта стратегия подразумевает оборону островов в Восточно-Китайском море, владение которых оспаривается Китаем.

Видео: Defence Blog / YouTube

20-тонная машина в сравнении со своим предшественником получит усовершенствованную защиту (в том числе противоминную), а также усиленную подвеску. Бронетранспортер с экипажем из трех человек сможет перевозить до восьми десантников.

На машину установлен новый 10,8-литровый дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость до 100 километров в час при движении по шоссе.

Государственные испытания бронетранспортера должны начаться до 2019 года, после чего его планируется принять на вооружение.

Между Японией и Китаем существует территориальный спор, касающийся островов Сенкаку, или Дяоюй, возле которых обнаружены залежи нефти. Де-факто эту территорию контролирует Япония, но КНР предъявляет на них претензии с конца 1960 годов. По версии Пекина, архипелаг был открыт китайцами в XIV веке и является исконно китайской землей.

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