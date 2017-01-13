Япония показала бронетранспортер для защиты от вторжения на спорные острова

Министерство обороны Японии провело демонстрационный показ прототипа нового колесного бронетранспортера, предназначенного для «противодействия вторжению на острова». Об этом пишет Defense News.

Проект «усовершенствованной колесной бронемашины» — Wheeled Armoured Vehicle (Improved) — запущен, чтобы создать замену для бронетранспортеров «тип 96», принятых на вооружении Сил самообороны Японии в 1996 году.

Минобороны Японии видит эту машину частью новой стратегии развития в сценарии «противодействия вторжению на острова», связанном с так называемой «переориентацией на сдерживание в южном направлении». Эта стратегия подразумевает оборону островов в Восточно-Китайском море, владение которых оспаривается Китаем.

Видео: Defence Blog / YouTube

20-тонная машина в сравнении со своим предшественником получит усовершенствованную защиту (в том числе противоминную), а также усиленную подвеску. Бронетранспортер с экипажем из трех человек сможет перевозить до восьми десантников.

На машину установлен новый 10,8-литровый дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость до 100 километров в час при движении по шоссе.

Государственные испытания бронетранспортера должны начаться до 2019 года, после чего его планируется принять на вооружение.

Между Японией и Китаем существует территориальный спор, касающийся островов Сенкаку, или Дяоюй, возле которых обнаружены залежи нефти. Де-факто эту территорию контролирует Япония, но КНР предъявляет на них претензии с конца 1960 годов. По версии Пекина, архипелаг был открыт китайцами в XIV веке и является исконно китайской землей.