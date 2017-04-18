Дальнобойщики объединятся в СРО

Движение автомобилистов «12 тонн» выступило с инициативой создать в России отраслевую ассоциацию автоперевозчиков. В нее смогут войти водители и владельцы грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, а также компании, осуществляющие свою деятельность в сфере грузоперевозок. Об этом сообщили «Ленте.ру» в движении автомобилистов.

По мнению грузоперевозчиков, в настоящее время создано много профессиональных объединений водителей, но ни одно из них в полной мере не решает проблем дальнобойщиков. В этой связи грузоперевозчики решили объединиться, чтобы наладить диалог с госорганами, найти компромисс и совместно решать ключевые проблемы отрасли. В частности, диалог может быть налажен в формате отраслевых онлайн-конференций.

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Основными вопросами, которые требуют обсуждения являются вопросы: регулирования цен на грузоперевозки, в том числе отказ от демпинга; сохранения в отрасли предприятий малого и среднего бизнеса; доступности лизинга; финансовой грамотности перевозчиков, а также взаимодействия с Ространснадзором, с тем, чтобы рынок работал без нарушений и «в белую». «Сейчас получается такая схема: пришли на рынок – купили машину – стали полноценными перевозчиками. А что там за машина? В каком она состоянии?» — задается вопросом представитель экспедиторской службы компании «Дентра» Георгий Полянский. По мнению представителей отрасли, сейчас 60-70 процентов грузовых автомобилей в России ездит в аварийном состоянии.

Самые главные сегменты грузоперевозок, по словам представителей отрасли, имеют свои проблемы и их нужно постепенно решать. В частности, по мнению представителей отрасли, важен переход на чистую систему налогообложения (НДС). Необходимо также собирать рабочие группы, выдвигать требования правительству, выводить отрасль к единому формату. Сейчас состоянии сегмента грузоперевозок — удручающее, это целая махина, и сдвинуть ее непросто, считают представители движения «12 тонн». В движении также отмечают существующую в данный момент разобщенность участников отрасли.

Решение о необходимости создать профильную ассоциацию дальнобойщики озвучили 12 апреля.