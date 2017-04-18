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Шотландский футболист заработал пенальти после театрального падения

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Видео: SPFL / YouTube

Футболист шотландского «Росс Каунти» Алекс Схалк заработал пенальти в матче шотландской премьер-лиги с «Селтиком», исполнив картинное падение без контакта с защитником соперника. Видео было опубликовано на YouTube-канале SPFL.

Схалк заработал 11-метровый на 90-й минуте матча с «Селтиком». Пенальти был реализован Лиамом Бойсом. Рефери Дон Робертсон показал желтую карточку защитнику «кельтов» Йозо Шимуновичу и удалил за недисциплинированное поведение полузащитника клуба Скотта Брауна.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

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