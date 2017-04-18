Рогозин потребовал от оборонки искать гражданские заказы

Предприятия оборонной промышленности должны перестать гоняться за гарантированными контрактами по гособоронзаказу и начать самостоятельно искать выходы на рынок гражданской продукции. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Он заверил, что программа финансирования гособоронзаказа остается в силе. В частности, госзаказ по новой госпрограмме вооружений будет действовать до 2025 года. «Тем не менее этот принцип должен быть во лбу у каждого из нас, мы всегда должны строить свою походку с опорой не на одну ногу и костыль, а на две ноги — на гражданское и военное производство», — пояснил Рогозин.

Двигателями диверсификации, по мнению вице-премьера, должны стать сами предприятия отрасли, в первую очередь — интегрированные структуры, объединяющие разнопрофильные активы.

Он оценил картину с развертыванием выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонки как неоднородную. В частности, по его мнению, в судостроении и в производстве оборудования для топливно-энергетического комплекса «с осторожностью можно говорить о некоторых успехах». В то же время в таких оборонных сегментах, как ракетно-космическая отрасль, радиоэлектроника и спецхимия, «гособоронзаказ просто задавил гражданское производство».

Ранее, в декабре 2016 года, президент Владимир Путин потребовал от оборонной промышленности повысить долю выпускаемой гражданской продукции. Если в 2016 году она составляла 16,1 процента, то к 2025-му должна подняться до 30 процентов, а к 2030-му — до половины всего выпуска.

В данный момент в России действует программа технологической модернизации военной промышленности объемом около трех триллионов рублей. Основной ее целью является исполнение почти двадцатитриллионного заказа по госпрограмме вооружений на период до 2020 года, однако в качестве условия выделения средств предприятиям выдвинуто требование о последующем перепрофилировании части созданных мощностей на выпуск гражданской продукции.