Audi объявила об отзыве 2,3 тысячи автомобилей марки Q5 в России

«Фольксваген Груп Рус», являющийся официальным представителем Audi на российском рынке, объявил о добровольном отзыве 2,3 тысячи автомобилей марки Q5, реализованных в России в период с 2010-го по 2017 год. Информация о начале этой программы в среду, 19 апреля, размещена на сайте Росстандарта.

Ведомство сообщает, что причиной отзыва автомобилей Audi Q5 является «неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку». Это может привести к промоканию пенополимерного материала, прилегающего к газогенератору верхней подушки безопасности, что чревато возникновением коррозии.

В дилерских центрах машины, подпадающие под программу отзыва, проверят на предмет проникновения воды в области панорамного люка и отсутствия засоров водостока панорамного сдвижного люка. Также будет обследоваться аккумулятор давления верхней подушки безопасности на предмет наличия коррозии, для сохранности на него должен быть нанесен восковой консервант. При необходимости подушка безопасности будет заменена. Все работы будут выполнены бесплатно.

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В апреле 2016 года сообщалось о том, что немецкие автопроизводители Volkswagen AG и Daimler AG отзывают 630 тысяч дизельных автомобилей Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen и Opel. Доработке подлежит модуль контроля токсичности выхлопа, отключающийся при определенных температурах двигателя.

В январе 2017 года компания объявила о выпуске 8-миллионного автомобиля с полным приводом. Юбилейным стал экземпляр модели Audi Q5 2.0 TFSI quattro красного цвета (Garnet Red), собранный на новом заводе компании в Мексике.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).